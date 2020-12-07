Популярна українська співачка Даша Астаф'єва спокусила шанувальників, примірявши облягаючий латексний наряд
Як розповідає Politeka, фотографіями красуня вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Нещодавно, мені стало цікаво, чому метелики летять на світ) сьогодні вивчила питання. Ділюся з вами улюбленою версією", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що Астаф'єва у своєму пості розповідає про те, чому метелики можуть летіти на світло і навпаки – чому їх може залучати тьма. Все це красуня супроводжувала фотографіями в спокусливому латексному вбранні, зігнувшись заради гарячих кадрів.
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Серед лакнувших пост виявилася і українська фотограф Соня Плакидюк, ведуча проекту "Супер топ-модель по-українськи". Вона написала:»класний дуже".
Інші шанувальники знаменитості прийшли в не менший захват, про що свідчить те, що відбувається під постом.
"Любов", "нескінченний космос», «розкішна», «прекрасна", " життєво. Тонкий натяк", " неймовірна красуня. Ти зробила мій день від А до Я " » - пишуть вони.
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