Популярна українська співачка Даша Астаф'єва ледь не вивалила пишний бюст з шовкової сукні
Красуня продовжує розбурхувати фантазії фанатів, публікуючи спекотні знімки в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка виставила пишний бюст в екстремальному декольте в одному з останніх постів.
Артистка одягла шовкову сукню, яка обтягнула її принади без білизни. При цьому тонкі бретельки вона приспустила, щоб зробити кадри гарячішими.
Зверху сукні артистка одягла білу сорочку, яку скинула з плечей.
Даша сиділа на високому стільці, закинувши ніжку на ніжку.
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Ніжний макіяж і патчі під очима завершили цікавий образ знаменитості.
Також увагу привертали великі локони на голові.
У пості Астаф'єва розповіла, що у неї, як і у всіх інших людей, псується настрій на весь день, після побаченого відображення в дзеркалі.
"У моєму випадку скажуть , "вже не та" а ще напишуть погані повідомлення під постом, де хочеться з адекватними фоловерами поділитися спогадами або думками....",- написала Даша.
За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Ох, богиня", " неймовірна !!! 😍 😍 😍 😍 ", "Пристрасть"," вдалого вівторка ☀️☀️☀️☀️☀️", "з восьмим днем зими ❄️❄️🎄🎄🎄☃️☃️☃️☃️", "Се* *уальна❤️❤️", "відверто і красиво 😍", "красива пипець", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Даша Астаф'єва розповіла про те, чому метелики можуть летіти на світло і навпаки – чому їх може залучати тьма. Все це красуня супроводжувала фотографіями в спокусливому латексному вбранні, зігнувшись заради гарячих кадрів.
Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.
Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.