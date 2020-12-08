Популярна українська співачка Даша Астаф'єва ледь не вивалила пишний бюст з шовкової сукні

Красуня продовжує розбурхувати фантазії фанатів, публікуючи спекотні знімки в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка виставила пишний бюст в екстремальному декольте в одному з останніх постів.

Артистка одягла шовкову сукню, яка обтягнула її принади без білизни. При цьому тонкі бретельки вона приспустила, щоб зробити кадри гарячішими.

Зверху сукні артистка одягла білу сорочку, яку скинула з плечей.

Даша сиділа на високому стільці, закинувши ніжку на ніжку.

Ніжний макіяж і патчі під очима завершили цікавий образ знаменитості.

Також увагу привертали великі локони на голові.

У пості Астаф'єва розповіла, що у неї, як і у всіх інших людей, псується настрій на весь день, після побаченого відображення в дзеркалі.

"У моєму випадку скажуть , "вже не та" а ще напишуть погані повідомлення під постом, де хочеться з адекватними фоловерами поділитися спогадами або думками....",- написала Даша.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Ох, богиня", " неймовірна !!! 😍 😍 😍 😍 ", "Пристрасть"," вдалого вівторка ☀️☀️☀️☀️☀️", "з восьмим днем зими ❄️❄️🎄🎄🎄☃️☃️☃️☃️", "Се* *уальна❤️❤️", "відверто і красиво 😍", "красива пипець", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва розповіла про те, чому метелики можуть летіти на світло і навпаки – чому їх може залучати тьма. Все це красуня супроводжувала фотографіями в спокусливому латексному вбранні, зігнувшись заради гарячих кадрів.

Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.

Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.