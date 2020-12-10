Известная украинская певица Даша Астафьева примеряла на себя образ восточной красавицы

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала в необычных украшениях. Образ получился весьма экзотическим, поскольку складывалось впечатление, что Астафьева голая. Камни и цепочки украшали ее голову и плечи. Перчинки образу добавила бардовая помада.

«Я скучаю по тем, в кого влюбляюсь с первого взгляда..) Понимаете о чем я?», - подписала фото звезда.

За короткое время ее пост собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов и даже сравнили с исполнительницей экзотических танцев Мата Хари.

«Жемчужина», «Мата Хари», «Может это вы та самая восточная сказка?», «Ох, Даша», «Оооо, да когда все чувства как оголённые провода искрят», «Прекрасна», «Я в Вас влюбилась с первого взгляда, когда впервые увидела в русском Playboy», «Очень завораживает. Даже слышен звук дребезжания украшения», «Ох, уж эта любовь с первого взгляда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 35-летняя Даша Астафьева в платье с открытыми плечами поразила глубиной декольте. Пышный бюст красотки чуть не выпрыгнул наружу. Сама певица игриво смотрела в камеру.

Напомним, что мокрую Астафьеву в бикини понесло на откровения: "Хотела стать предводителем амазонок...".

Как сообщала Politeka, Астафьева без белья взбудоражила фантазии, приспустив тонкое шелковое платьице: "Страсть".

Также Politeka писала, что Астафьева соблазнила видом в образе развратной "бабочки", облачившись в латекс: Плакидюк в восторге.