Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи будуть цього року в українських ресторанах і кафе проводитися новорічні святкування

Як відомо, жорсткий локдаун в Україні стартує вже 8 січня. Однак, як з'ясувалося, певні обмеження почнуть діяти ще до цього. Так, в коментарі «Громадське Радіо» Ляшко підкреслив, що в закладах громадського харчування буде заборонено проводити будь-які новорічні святкування. Винятки складуть тільки передноворічні шкільні ранки.

Ляшко уточнив, що влада вирішила ввести додаткові обмеження для роботи ресторанів і кафе, а також церков, театрів, кінотеатрів і музеїв крім тих, які вже передбачені «помаранчевою» епідемічною зоною.

Заступник голови МОЗ також нагадав, що загальний карантин був продовжений до 28 лютого, а значить частина обмежень продовжить діяти і після зняття локдауну.

"Заборонено проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування", - підкреслив Ляшко.

Він також нагадав, що ресторани і заклади харчування зможуть працювати до 23:00, однак розрахунок на касах зможе проводитися тільки до 22:00.

Нагадаємо, уряд вирішив наступного року посилити карантин з 8 по 25 січня. Ляшко розповів, що на цей період в уряді вирішили заборонити продавати Непродовольчі товари навіть на винос.

Як і під час весняного карантину, обмеження не поширюються на продаж харчових продуктів, українці також зможуть вільно купити в магазинах засоби гігієни, медикаменти, спеціальні корми та препарати для тварин.

Нагадаємо, НБУ прийняв важливе рішення: українців попередили про підвищення цін: "через карантин...".

Як повідомляла Politeka, локдаун з 8 січня, українців попередили, чи пустять їх в аптеки, магазини і ринки: "у нас буде заборона...".

Також Politeka писала, що нові заборони і обмеження вводяться з 1 січня, екстрена заява МОЗ: "всі працівники повинні...".