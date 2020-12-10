Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав свого підрослого сина Микиту, який вже щосили наздоганяє батька

Як пише Politeka.net, артист знявся в новій фотосесії зі своїм шестирічним сином, якого він виховує без матері.

На знімках Лазарєви позують поруч, демонструючи свій тісний зв'язок. Артист і його син приміряли різні вбрання в поєднаних кольорах. На деяких фото маленькому Микиті довелося встати на драбинку, щоб наздогнати по зростанню свого батька.

"Скоро тата наздожене!! Фотосесія з Нікіткою", - підписав кадри щасливий батько.

Шанувальники співака прийшли в захват від зворушливих фотографій. Не обійшлося в коментарях і без згадки української співачки Ані Лорак, з якою Лазарєву приписують таємний роман.

"Микита копія тато. Який він вже великий. Можливо і обжене. Фото шикарні", "красиві. Але не дуже схожі", "яблуко від яблуні не далеко падає", "Отпад ось це красені чоловіки", "Ох, серцеїди!", "Нік такий дорослий вже", "який фотогенічний хлопець. Буде таким же красенем як тато викрадачем жіночих сердець", "Все життя в одному фото, Микита хоче бути таким же високим як тато в усіх відношеннях", "красивий пацан росте!!! Дівчатам покружляє голову!", "Хлопчик на Ані Лорак схожий)", - пишуть люди.

Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв показав, як "відпалює" його син на дитячому святі.

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