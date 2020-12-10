Популярный российский певец Сергей Лазарев показал своего подросшего сына Никиту, который уже вовсю догоняет отца

Как пишет Politeka.net, артист снялся в новой фотосессии со своим шестилетним сыном, которого он воспитывает без матери.

На снимках Лазаревы позируют рядом, демонстрируя свою тесную связь. Артист и его сын примерили разные наряды в сочетающихся цветах. На некоторых фото маленькому Никите пришлось встать на лесенку, чтобы догнать по росту своего отца.

«Скоро папу догонит!! Фотосессия с Никиткой», - подписал кадры счастливый отец.

Поклонники певца пришли в восторг от трогательных фотографий. Не обошлось в комментариях и без упоминания украинской певицы Ани Лорак, с которой Лазареву приписывают тайный роман.

«Никита копия папа. Какой он уже большой. Возможно и обгонит. Фото шикарные», «Красивые. Но не очень похожи», «Яблоко от яблони не далеко падает», «Отпад вот это красавцы мужчины», «Ох, сердцееды!», «Ник такой взрослый уже», «Какой фотогеничный парень. Будет таким же красавчиком как папа похитителем женских сердец», «Вся жизнь в одном фото, Никита хочет быть таким же высоким как папа во всех отношениях», «Красивый пацан растёт!!! Девчонкам покружит голову!», «Мальчик на Ани Лорак похож)», - пишут люди.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев показал, как "отжигает" его сын на детском празднике.

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