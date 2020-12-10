Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, налякала шанувальників новим фото

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель поділилася свіжим знімком, на якому постала майже повністю голою. Дівчина стояла біля вікна в одному з готелів Буковеля. З одягу на ній були тільки трусики бежевого кольору.

Останнім часом Омович сильно схудла, через що імпланти в грудях і на п'ятій точці стали виглядати дуже неприродно. На свіжому фото це особливо сильно кидається в очі.

"Повне перезавантаження", - підписала знімок зірка мережі.

У коментарях Омович залишили як компліменти, так і критичні зауваження. Варто відзначити, що останнім часом критики на адресу дівчини звучить все більше і більше.

"Кошмарище", «Фуууу, страшно», «печалька тут в тому що вона реально вірить, що це красиво», «вона на жопі може стрибати як м'ячик, вона ж гумова", " дуже гарненька :) тільки не зрозуміло що за перезавантаження. Напевно байдикування від байдикування і безтурботного життя?", "Ноги тепер треба виправляти, а решта все круто», «Фантастика як красиво», «нереальна, гарненька, спортсменка, богиня краси Афродіта», «Худа надто», - пишуть користувачі Мережі.

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