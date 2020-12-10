Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, напугала поклонников новым фото
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель поделилась свежим снимком, на котором предстала почти полностью голой. Девушка стояла возле окна в одной из гостиниц Буковеля. Из одежды на ней были только трусики бежевого цвета.
В последнее время Омович сильно исхудала, из-за чего импланты в груди и на пятой точке стали выглядеть очень неестественно. На свежем фото это особенно сильно бросается в глаза.
«Полная перезагрузка», - подписала снимок звезда сети.
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В комментариях Омович оставили как комплименты, так и критические замечания. Стоит отметить, что в последнее время критики в адрес девушки звучит все больше и больше.
«Кошмарище», «Фуууу, страшно», «печалька здесь в том что она реально верит, что это красиво», «она на жопе может прыгать как мячик, она же резиновая», «Очень хорошенькая :) Только не понятно что за перезагрузка. Наверно ничегонеделание от ничегонеделания и беззаботной жизни?», «Ноги теперь надо выправлять, а остальное всё круто», «Фантастика как красиво», «Нереальная, хорошенькая, спортсменка, богиня красоты Афродита», «Худая чересчур», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Омович соблазнила фигурой, едва прикрыв достоинства одеялом: "Постыдитесь!".
Как сообщала Politeka, Омович дала волю чувствам, забыв прикрыть свою "красоту" в постели: "Даже не смутилась".
Также Politeka писала, что Омович задрала ягодицы к окну, показав идеальную форму: "Хороша добыча".