Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, посвітила п'ятою точкою з незвичайного ракурсу

Олена не боїться критики в соціальній мережі Instagram і з легкістю демонструє своє тіло в самих різних і нескромних образах. Дівчина не тільки підкреслює форми, які отримала після успішних операцій у пластичного хірурга, вставивши імпланти. Омович також намагається розповісти про себе в своєму блозі.

Так, модель відкрито говорить про свою пластику грудей і сідниць, показує результати перетворення і збирається зробити ще пару маніпуляцій, про що також говорить без прикрас. На фан-акаунтах фото Олени викликають досить неоднозначну реакцію, адже худорлява дівчина з явними слідами пластики спантеличує їх.

Ось що пишуть під одним з останніх домашніх фото Омович, що демонструє сідниці біля вікна:

"Не блищить, але чорт візьми! 🔥 Ви можете уявити собі ці форми в шкірі? 🖤 Ви б подивилися?; Так дуууже жарко, дуууже жарко; Ісус христос Всемогутній; Так, я можу. Вона🔥; дуже подобається; ти чудова дитина; Мега🔥 🔥; Не здорова; вона схожа на хутро XD; так, гарний хвостик; це, напевно, найкраща форма, яку я коли-небудь бачив .... досконалість 😳; Краща здобич; Мадонна дю кармін"»

Раніше ми також писали, що після того як Олена почала активно відвідувати косметолога, щоб «підправити» зовнішність, дівчину почали масово критикувати і засуджувати за надмірне перетворення заради слави. Сама Омович свої дії ніяк не коментує, а критику на свою адресу просто ігнорує.

При цьому дівчина не приховує, що її дивно струнка фігура – це запорука харчування і роботи над собою. Втім, багато хто сумнівається в тому, що Олена і правда виглядає так, як на фото, адже її образи часто виглядають неприродно.

Позуючи в одній білизні і піднімаючи топ, як би демонструючи і плоский живіт, і величезних розмірів бюст, дівчина отримала сотні неоднозначних відгуків.

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