Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила пятой точкой с необычного ракурса
Алена не боится критики в социальной сети Инстаграм и с легкостью демонстрирует свое тело в самых разных и нескромных образах. Девушка не только подчеркивает формы, которые получила после успешных операций у пластического хирурга, вставив импланты. Омович также старается рассказать о себе в своем блоге.
Так, модель открыто говорит о своей пластике груди и ягодиц, показывает результаты преображения и собирается сделать еще пару манипуляций, о чем также говорит без прикрас. На фан-аккаунтах фото Алены вызывают довольно неоднозначную реакцию, ведь худощавая девушка с явными следами пластики озадачивает их.
Вот что пишут под одним из последних домашних фото Омович, демонстрирующей ягодицы у окна:
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«Не блестит, но черт возьми! 🔥 Вы можете представить себе эти формы в коже? 🖤 Вы бы посмотрели?; Да оооочень жарко, оооочень жарко; Иисус христос всемогущий; Да, я могу. Она 🔥; Очень нравится; ты великолепная детка; Мега 🔥🔥; Не здорова; Она похожа на мех xD; Да, красивый хвостик; Это, наверное, лучшая форма, которую я когда-либо видел .... совершенство 😳; Лучшая и хорошая добыча; Мадонна дю кармин».
Ранее мы также писали, что после того как Алена начала активно посещать косметолога, чтобы «подправить» внешность, девушку начали массово критиковать и осуждать за чрезмерное преображение ради славы. Сама Омович свои действия никак не комментирует, а критику в свой адрес просто игнорирует.
При этом девушка не скрывает, что ее удивительно стройная фигура – это залог питания и работы над собой. Впрочем, многие сомневаются в том, что Алена и правда выглядит так, как на фото, ведь ее образы часто смотрятся неестественно.
Позируя в одном белье и приподнимая топ, как бы демонстрируя и плоский живот, и огромных размеров бюст, девушка получила сотни неоднозначных отзывов.
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