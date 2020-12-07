Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, відкинула скромність разом з ковдрою

Знаменита красуня не так давно розповіла, що потрапила в лікарню у власний день народження і провела там кілька днів через те, що була необережна і застудила нирки. Також дівчина запевнила, що має намір найближчим часом берегти себе, доглядати за тілом і підлікуватися.

Проте, виписавшись з лікарні і відправившись на Відпочинок з коханим, дівчина потрапила під чергову хвилю критики. Вся справа в тому, що Олена не стала дотримуватися власні заборони, так як поділилася новим кадром в Instagram і показала, як розважалася на вулиці без білизни і абсолютно не приховуючи тіло.

Для того, щоб хоч якось прикрити наготу, Олена використовувала білосніжну ковдру і повернулася до камери напівбоком.

Ось як реагують фанати:

"Де купити таку ковдру, щоб ранок почався також?😂 ; Яка ти принадність 😊 прекрасна і красива😍 😍; 🔥 🔥 🔥 таки wow !!!; 💞 💞 захоплююче; чай Посладити?))☺; Просто🔥; You look stunning. 😍 🔥 ; Вау! Чи не занадто відверто ?); Найкраща🔥 😍 😘; s body😍❤️🔥; відмінний кадр🔥; найрозкішніша😍 🔥 😘; дивлюся ви бережете себе від холоду як і планували.. Посоромитися».

Також ми писали, що нещодавно Омович у свій день народження розповіла, як захворіла і навіть потрапила в лікарню замість того, щоб відправитися на відпочинок. З цього приводу на фан-акаунтах, присвяченим зірці та її модельним фотосесіям, тут же почали з'являтися яскраві фото з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Один з таких кадрів розділив користувачів мережі в думках. Одні почали говорити, що вітають дівчину зі святом і бажають їй бути сильною, а також не засмучуватися через втраченого Свята, інші ж розкритикували Олену за неприродно випнуті груди в короткій маєчці.

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