Американська фітнес-модель Ана Чері вразила розкішною фігурою під час підготовки до свята

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Починаємо трохи святково..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Ана Чері позує в тісному топі, який не витримує розмірів її «булочок», а також обручі з нібито оленячими «вушками». Образ красуня доповнила бездоганним макіяжем і зачіскою.

"Ох, чарівниця - ти зводиш мене з розуму" « "ти настільки класна, супер"," миленько», «дуже круто», «ти завжди круто виглядаєш", " Божественна!", "ось це Я розумію, підготувалася до Різдва», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері похвалилася підкачаним тілом в трендовому костюмі.

Популярна модель намагається показувати майже кожен день, як веселиться на тренуваннях, займається на вулиці або пляжі, привертаючи увагу до себе. При цьому дівчина завжди акцентує увагу на своєму зовнішньому вигляді. Річ у тому, що Ана є не тільки фітнес-тренером, але ще і володіє спеціальним магазином для спортивних красунь.

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