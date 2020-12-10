Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила роскошной фигурой во время подготовки к празднику
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Начинаем немного празднично…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Ана Чери позирует в тесном топе, который не выдерживает размеров ее «булочек», а также обруче с якобы оленьими «ушками». Образ красотка дополнила безупречным макияжем и прической.
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«Ох, волшебница – ты сводишь меня с ума», «ты настолько классная, супер», «миленько», «очень круто», «ты всегда круто выглядишь», «божественная!», «вот это я понимаю, подготовилась к рождеству», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери похвасталась подкачанным телом в трендовом костюме.
Популярная модель старается показывать почти каждый день, как веселится на тренировках, занимается на улице или пляже, привлекая внимание к себе. При этом девушка всегда акцентирует внимание на своем внешнем виде. Дело в том, что Ана является не только фитнес-тренером, но еще и владеет специальным магазином для спортивных красоток.
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