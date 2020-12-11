Це дуже небезпечно

Вранці 11 грудня на дорогах очікується ожеледиця, водіїв закликають бути дуже обережними і дотримуватися правил безпечного водіння

Як передає прес-служба ДСНС, синоптики попередили про ожеледицю на дорогах у північних та центральних областях України, а також у столиці та Київській області. Ситуацію ускладнить ще й туман.

При такій погодній ситуації варто пам'ятати важливі правила:

витримувати дистанцію між автомобілями;

паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересуватися по слизькій дорозі на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснювати різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;

звертати увагу на попередження відповідних служб.

Зазначимо, 10 грудня в Києві ввечері через ожеледицю сталося понад 120 автомобільних аварій. Про це повідомив прес - офіцер патрульної поліції Києва Максим Голобородько в коментарі "РБК-Україна".

"Всього з початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій. З них: чотири ДТП з травмованими", - повідомив Голобородько.

При цьому він уточнив, що в той день аварій зі смертельними випадками не зафіксували.

Ожеледь вплинула і на роботу аеропортів, не змогли сісти деякі рейси. Літакам довелося летіти в резервні аеропорти або повертаються в аеропорти вильоту. Про це повідомили прес-служби аеропортів Бориспіль і Київ (Жуляни).

У Борисполі, станом на 20: 30 не змогли сісти рейси Белавіа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Зараз "Бориспіль" працює. Здійснюється обробка перону, руліжних доріжок і злітно-посадкової смуги.

В аеропорту "Київ" повідомили, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дозволяє літакам ні сідати, ні злітати. Один рейс повернувся до Вільнюса, рейс з Києва в Дортмунд скасували.

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