Это очень опасно

Утром 11 декабря на дорогах ожидается гололедица, водителей призывают быть очень осторожными и соблюдать правила безопасного вождения

Как передает пресс-служба ГСЧС, синоптики предупредили о гололедице на дорогах в северных и центральных областях Украины, а также в столице и Киевской области. Ситуацию осложнит еще и туман.

При такой погодной ситуации стоит помнить важные правила:

выдерживать дистанцию между автомобилями;

парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;

обращать внимание на предупреждения соответствующих служб.

Отметим, 10 декабря в Киеве вечером из-за гололеда произошло более 120 автомобильных аварий. Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Киева Максим Голобородько в комментарии "РБК-Украина".

"Всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий. Из них: четыре ДТП с травмированными", - сообщил Голобородько.

При этом он уточнил, что в тот день аварий со смертельными случаями не зафиксировали.

Гололед повлиял и на работу аэропортов, не смогли сесть некоторые рейсы. Самолетам пришлось лететь в резервные аэропорты или возвращаются в аэропорты вылета. Об этом сообщили пресс-службы аэропортов Борисполь и Киев (Жуляны).

В Борисполе, по состоянию на 20:30 не смогли сесть рейсы Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Сейчас "Борисполь" работает. Осуществляется обработка перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту "Киев" сообщили, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Один рейс вернулся в Вильнюс, рейс из Киева в Дортмунд отменили.

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