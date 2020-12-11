Український телеведучий Юрій Горбунов з проекту "Танці з зірками" розповів, як потрапив у біду

Як повідомляє Politeka.net, про це артист написав на своїй сторінці в Instagram пізно ввечері 10 грудня.

Юрій Горбунов зазначив, що допоміг йому кум – Олексій Потапенко (Потап).

"Знаете що таке справжній сусід!? Це людина, яка не просто живе по сусідству.Це людина яка в потрібну хвилину,приходить на допомогу. Так як сьогодні , коли на схилі,на в’їзді в гараж,моя некерована автівка неслася в паркан і поруч припарковане авто", - написав телеведучий.

Саме тут і прийшов на допомогу Потап.

"Як з під землі з’явився кум з пачкою солі в руках. І тут як заповільнена сцена з кіно - я в холодному поту і Олексій на ходу сипе сіль під колеса. Куме, дякую тобі і уклін!», - написав Горбунов.

Зазначимо, 10 грудня в Києві ввечері через ожеледицю сталося понад 120 автомобільних аварій. З них: чотири ДТП з травмованими

Як відомо, ввечері в четвер пішов дощ і при мінусовій температурі всі дороги і тротуари моментально вкрилися льодом.

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