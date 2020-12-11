Названо терміни, коли епідемія китайського вірусу може піти на спад

Про це головний санлікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН.

Він припустив, що епідемія вірусу може піти на спад вже в травні 2021 року, а сам вірус має сезонність.

Більше того, Віктор Ляшко анонсував, що з травня 2021 року буде введений адаптивний карантин, який дозволить "дихати легше".

"Але цьому сприятиме і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і в весняно-літній період вірус зменшить свою активність і циркуляцію", - продовжив головний санлікар і додав, що до весни повинна стартувати вакцинація простих українців.

"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем все більше людей буде робити щеплення проти вірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", - резюмував Віктор Ляшко в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали, що в січні в Україні буде введений тотальний локдаун з 8 по 25 січня.

Під час локдауну забороняється робота закладів громадського харчування (включаючи бари) - вони зможуть обслуговувати клієнтів тільки з виносом або адресною доставкою, не будуть проводити ніяких масових заходів.

Закриють також кінотеатри, Татри, торгові центри і спортзалів, дозволять тренуватися тільки національним збірним. Навчальні заклади, крім дитячих садків, відправляться на канікули. А ось транспорт продовжить ходити за правилами "помаранчевої" зони небезпеки.

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