Відома фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в шовковій білизні
Красуня балує своїх шанувальників формами, гідними тільки захоплення, пише Politeka.net.
Відомо, що знаменитість не тільки займається спортом, але й випускає свою лінію одягу. Також Ана відкрила власний спортзал.
У моделі мільйони шанувальників, яких вона балує своїми досконалостями в гарячих позах і одязі - просто: вау, яка фігура!
Цього разу зірка записала сторі, на якому пококетувала з користувачами мережі. Зірка одягла шовкову білизну, а зверху накинула кофтинку. Вона грайливо скинула останню і покрутилася перед камерою.
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Мереживний ліфчик підняв груди, зробивши її більш спокусливими, а шовкові трусики-шортики від кожного руху красиво ворушилися, ледь не зісковзуючи з стегон.
Модель поглядала в камеру і посміхалася. Ці кадри просто розбурхували свідомість, і, здавалося, їх неможливо забути.
На жаль, відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в чорному топі і білих штанях. Красуня зібрала волосся в хвостики, щоб не заважало. Зірка взяла штангу і почала присідати, щоб напружити м'язи сідниць. Кадри вийшли ефектними і гарячими.
"День видобутку в моєму спортивному одязі", - написала зірка під фото.
Нагадаємо, Ана Чері намагається завжди показувати підкачані сідниці, якими дуже пишається. Наприклад, на одному з фото Ана підкреслила гідності новим образом. Вона одягла лосини з камуфляжним і доповнила спортивний лук тонким чорним топом без рукавів.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні