Відома фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в шовковій білизні

Красуня балує своїх шанувальників формами, гідними тільки захоплення, пише Politeka.net.

Відомо, що знаменитість не тільки займається спортом, але й випускає свою лінію одягу. Також Ана відкрила власний спортзал.

У моделі мільйони шанувальників, яких вона балує своїми досконалостями в гарячих позах і одязі - просто: вау, яка фігура!

Цього разу зірка записала сторі, на якому пококетувала з користувачами мережі. Зірка одягла шовкову білизну, а зверху накинула кофтинку. Вона грайливо скинула останню і покрутилася перед камерою.

Мереживний ліфчик підняв груди, зробивши її більш спокусливими, а шовкові трусики-шортики від кожного руху красиво ворушилися, ледь не зісковзуючи з стегон.

Модель поглядала в камеру і посміхалася. Ці кадри просто розбурхували свідомість, і, здавалося, їх неможливо забути.

На жаль, відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в чорному топі і білих штанях. Красуня зібрала волосся в хвостики, щоб не заважало. Зірка взяла штангу і почала присідати, щоб напружити м'язи сідниць. Кадри вийшли ефектними і гарячими.

"День видобутку в моєму спортивному одязі", - написала зірка під фото.

Нагадаємо, Ана Чері намагається завжди показувати підкачані сідниці, якими дуже пишається. Наприклад, на одному з фото Ана підкреслила гідності новим образом. Вона одягла лосини з камуфляжним і доповнила спортивний лук тонким чорним топом без рукавів.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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