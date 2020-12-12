Известная фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в шелковом белье

Красотка балует своих поклонников формами, достойными только восхищения, пишет Politeka.net.

Известно, что знаменитость не только занимается спортом, но выпускает свою линию одежды. Также Ана открыла собственный спортзал.

У модели миллионы поклонников, которых она балует своими совершенствами в горячих позах и одежде - просто: вау, какая фигура!

В этот раз звезда записала стори, на котором пококетничала с пользователями сети. Звезда надела шелковое белье, а сверху накинула кофточку. Она игриво скинула последнюю и повертелась перед камерой.

Кружевной лифчик поднял грудь, сделав ее более соблазнительной, а шелковые трусики-шортики от каждого движения красиво шевелились, едва ли не соскальзывая с бедер.

Модель поглядывала в камеру и улыбалась. Эти кадры просто будоражили сознание, и, казалось, их невозможно забыть.

К сожалению, видео не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в черном топе и белых штанах. Красотка собрала волосы в хвостики, чтобы не мешали. Звезда взяла штангу и начала приседать, чтобы напрячь мышцы ягодиц. Кадры получились эффектными и горячими.

"День добычи в моей спортивной одежде", - написала звезда под фото.

Напомним, Ана Чери старается всегда показывать подкачанные ягодицы, которыми очень гордится. К примеру, на одном из фото Ана подчеркнула достоинства новым образом. Она надела лосины с камуфляжным и дополнила спортивный лук тонким черным топом без рукавов.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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