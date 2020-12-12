Відома модель Ебі Ретчфорд підкорила спокусливістю в білосніжному купальнику
Модель далеко не відразу стала популярною, пише Politeka.net. Красуні довелося змінити кілька робіт, перш ніж про неї заговорили в соцмережах.
Після того, як відверті знімки Ебі стали обговорюватися в Інтернеті, на неї звернули увагу різні агентства. Тепер красуня займається рекламою купальників і білизни, а в Instagram на неї підписані дев'ять мільйонів осіб.
Зірка позувала біля басейну в білосніжному купальнику з вирізами. Груди Ебі підкреслила тонка білосніжна тканина, з якої проглядалися найінтимніші деталі - це ніби вишеньки на торті.
Струнку талію виділила тонка біла лямка, а пружні сідниці оголилися, завдяки величезним вирізам.
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Зірка склала ніжку на ніжку, посвітивши маленькими туфельками.
Різні прикраси доповнили образ. Модель розпустила волосся, яке лягло красивою хвилею.
"Алекса, зіграй "Blue Christmas" Елвіса Преслі 🩱 🎄 нова робота з моєю дівчинкою... 📸 Не можу дочекатися, коли ви, хлопці, побачите, що у нас є на 2021 рік🥰 🎉", - написала Ебі.
За 13 годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону знаменитості багато приємних повідомлень.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в червоному прозорому костюмі, верхня частина якого була в мереживах, а нижня в сіточку. Зірка спокусливо вигнулася, виблискуючи пишними грудьми, а волосся залишила розпущеним. Красуня взялася руками за талію, роблячи знімок ще більш гарячим.
Нагадаємо, безсовісна Ебі Ретчфорд в хижій білизні порушила позою, показавши Хто зверху
А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд в трусиках з ниточок дала насолодитися красою
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд піднялася над хмарами, ледь не виваливши форми з мікро-бікіні