Відома модель Ебі Ретчфорд підкорила спокусливістю в білосніжному купальнику

Модель далеко не відразу стала популярною, пише Politeka.net. Красуні довелося змінити кілька робіт, перш ніж про неї заговорили в соцмережах.

Після того, як відверті знімки Ебі стали обговорюватися в Інтернеті, на неї звернули увагу різні агентства. Тепер красуня займається рекламою купальників і білизни, а в Instagram на неї підписані дев'ять мільйонів осіб.

Зірка позувала біля басейну в білосніжному купальнику з вирізами. Груди Ебі підкреслила тонка білосніжна тканина, з якої проглядалися найінтимніші деталі - це ніби вишеньки на торті.

Струнку талію виділила тонка біла лямка, а пружні сідниці оголилися, завдяки величезним вирізам.

Зірка склала ніжку на ніжку, посвітивши маленькими туфельками.

Різні прикраси доповнили образ. Модель розпустила волосся, яке лягло красивою хвилею.

"Алекса, зіграй "Blue Christmas" Елвіса Преслі 🩱 🎄 нова робота з моєю дівчинкою... 📸 Не можу дочекатися, коли ви, хлопці, побачите, що у нас є на 2021 рік🥰 🎉", - написала Ебі.

За 13 годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону знаменитості багато приємних повідомлень.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в червоному прозорому костюмі, верхня частина якого була в мереживах, а нижня в сіточку. Зірка спокусливо вигнулася, виблискуючи пишними грудьми, а волосся залишила розпущеним. Красуня взялася руками за талію, роблячи знімок ще більш гарячим.

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