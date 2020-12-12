Известная модель Эби Рэтчфорд покорила соблазнительностью в белоснежном купальнике
Модель далеко не сразу стала популярной, пишет Politeka.net. Красотке пришлось сменить несколько работ, прежде чем о ней заговорили в соцсетях.
После того, как откровенные снимки Эби стали обсуждаться в интернете, на нее обратили внимание разные агентства. Теперь красотка занимается рекламой купальников и белья, а в Инстаграм на нее подписаны девять миллионов человек.
Звезда позировала возле бассейна в белоснежном купальнике с вырезами. Грудь Эби подчеркнула тонкая белоснежная ткань, из которой проглядывались самые интимные детали - это будто вишенки на торте.
Стройную талию выделила тонкая белая лямка, а упругие ягодицы оголились, благодаря огромным вырезам.
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Звезда сложила ножку на ножку, посветив маленькими туфельками.
Разные украшения дополнили образ. Модель распустила волосы, которые легли красивой волной.
"Алекса, сыграй "Blue Christmas" Элвиса Пресли 🩱🎄 Новая работа с моей девочкой... 📸 Не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите, что у нас есть на 2021 год 🥰 🎉", - написала Эби.
За 13 часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону знаменитости много приятных сообщений.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в красном прозрачном костюме, верхняя часть которого была в кружевах, а нижняя в сеточку. Звезда соблазнительно выгнулась, сверкая пышной грудью, а волосы оставила распущенными. Красотка взялась руками за талию, делая снимок еще более горячим.
Напомним, бессовестная Эби Рэтчфорд в хищном белье возбудила позой, показав кто сверху
А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в трусиках из ниточек дала насладиться красотой
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд возвысилась над облаками, едва не вывалив формы из микро-бикини