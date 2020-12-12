Известная модель Эби Рэтчфорд покорила соблазнительностью в белоснежном купальнике

Модель далеко не сразу стала популярной, пишет Politeka.net. Красотке пришлось сменить несколько работ, прежде чем о ней заговорили в соцсетях.

После того, как откровенные снимки Эби стали обсуждаться в интернете, на нее обратили внимание разные агентства. Теперь красотка занимается рекламой купальников и белья, а в Инстаграм на нее подписаны девять миллионов человек.

Звезда позировала возле бассейна в белоснежном купальнике с вырезами. Грудь Эби подчеркнула тонкая белоснежная ткань, из которой проглядывались самые интимные детали - это будто вишенки на торте.

Стройную талию выделила тонкая белая лямка, а упругие ягодицы оголились, благодаря огромным вырезам.

Звезда сложила ножку на ножку, посветив маленькими туфельками.

Разные украшения дополнили образ. Модель распустила волосы, которые легли красивой волной.

"Алекса, сыграй "Blue Christmas" Элвиса Пресли 🩱🎄 Новая работа с моей девочкой... 📸 Не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите, что у нас есть на 2021 год 🥰 🎉", - написала Эби.

За 13 часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону знаменитости много приятных сообщений.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в красном прозрачном костюме, верхняя часть которого была в кружевах, а нижняя в сеточку. Звезда соблазнительно выгнулась, сверкая пышной грудью, а волосы оставила распущенными. Красотка взялась руками за талию, делая снимок еще более горячим.

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