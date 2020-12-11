Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма показав біль, напевно, всієї столиці

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, з тим жахом і випробуванням, які влаштувала Києву погода в останні дні. Мова про дику ожеледицю.

Так, Влад спочатку виставив кадри, на яких зображено, як люди йдуть по-тихеньку по тротуару, ковзають і намагаються будь-якими способами не впасти.

"Думаю, в травмпункті сьогодні людно", - йдеться в підписі.

Тим самим артист, мабуть, собі накаркав, так як на наступний день сам впав на коліна. Яма зняв, як сидить в машині з обмерзлими стеклами, в мокрих і брудних штанях.

"Без падінь не буває злетів", - коротко підписав танцюрист, а потім добавив: "Все буде хо..."

Раніше ми повідомляли, дружина Влада Ями Ліліана розчулила мережу сімейним фото на честь дня народження синочка - Леону днями виповнилося п'ять років.

На знімку щасливе сімейство позує біля прикрашеної новорічної ялинки, в затишних нарядах пастельних тонів. Влад ніжно обійняв усміхнену дружину. А малюк сидів на шиї у тата, спостерігаючи за батьками зверху.

"Життя змінилося рівно 5 років тому, і з тих пір ти наш головний учитель.❤️🙏Хоча з тобою і буває досить складно, але від цього в той же час я дуже кайфую, тому що у тебе завжди є своя думка.🥰 🙏 ❤ ️", - звернулася до малюка Ліліана.

"Ви просто чарівні, тільки ще донечки не вистачає)))"; "Ялинка красива, ваша пара прекрасна і красива щастя вам, браво😍 😍 😍"; "досі закохані, дуже щасливі, красиві", - відреагували користувачі.

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