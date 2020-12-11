Популярна співачка Світлана Лобода показала, як виглядала задовго до здобуття слави і популярності

Як повідомляє Politeka.net, зірка розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фотоколаж, завдяки якому можна порівняти її зовнішність зараз і в дитячі роки. Маленька Світлана відображена в блакитній футболці з двома хвостиками до плечей і пухкими щічками, а доросла позувала в темно-синій туніці з розпущеним волоссям.

"Велика lo. Маленька lo", - підписала артистка зображення в сторіз.

Риси обличчя виконавиці з віком помітно змінилися, особливо ніс і вилиці. Варто додати, ЗМІ неодноразово звинувачували Світлану Лободу, ніби вона робила пластичні операції. Чутки і підозри поширюються з тих пір, як дівчина стала солісткою групи "ВІА Гра". Будучи від природи світловолосої, Лобода спочатку перефарбувалася в яскраво-рудий колір, потім побувала брюнеткою, русою і, нарешті, зупинилася на образі блондинки.

Як зауважують ЗМІ, губи Світлани стають більше з року в рік. Вони також припускають, що співачка позбулася пухких щік за допомогою процедури видалення грудок Біша, а ін'єкції ботокса і філерів, нібито, зробили обличчя більш худим і рельєфним. Як би там не було насправді, зараз Світлана виглядає дуже привабливо і завоювала любов мільйонів шанувальників, як серед чоловіків, так і серед жінок.

Нагадавши, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".

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