Найобділеніші верстви населення можуть втратити й ті крихти, які отримують сьогодні

У підвішеній ситуації опинилися пенсіонери з маленьким стажем - замість підвищення виплат люди можуть зовсім залишитися без грошей, пише "Страна".

Йдеться про так званий "перехідний період" (що з'явився на етапі запуску пенсійної реформи в 2017-му році), що стосується тих українців, які не добрали необхідний стаж для повноцінних виплат і отримували від держави втішний мінімум.

Період був встановлений до 1 січня 2021 року - тобто, поки Кабмін його не продовжить, людям з цієї категорії перестануть нараховувати пенсії.

Зупинимося детальніше, хто саме ризикує залишитися без грошей. Так, якщо стажу не вистачало до виходу на заслужений відпочинок в 60 років, призначалася так звана соціальна пенсія. Людина її отримувала до досягнення 65 років (якщо було хоча б 15 років стажу) або довше (якщо стаж був менше).

Враховуючи підвищення прожиткового мінімуму спочатку в липні, а потім у грудні, соціальна пенсія повинна була навіть вирости в наступному році, але не так сталося як гадалося.

Кабмін поки ще не продовжив перехідний період. А якщо цього не зроблять до кінця грудня, то як мінімум кілька десятків тисяч людей залишаться без грошей.

Тим часом Пенсійний фонд України звітує про фінансування грудневих пенсій. Так, 10 грудня, згідно із затвердженим графіком, на виплати було спрямовано 2,7 млрд.грн. В цілому, в грудні вже нараховано 16,5 млрд. гривень пенсій.

"Виплата буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - наголошується на сайті ПФУ.

Нагадаємо, по 400 гривень роздадуть пенсіонерам у січні

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