Самые обделенные слои населения могут лишиться и тех крох, которые получают сегодня

В подвешенной ситуации оказались пенсионеры с маленьким стажем - вместо повышения выплат люди могут вовсе остаться без денег, пишет "Страна".

Речь идет о так называемом "переходном периоде" (появившимся на этапе запуска пенсионной реформы в 2017-м году), что касается тех украинцев, которые не добрали необходимый стаж для полноценных выплат и получали от государства утешительный минимум.

Периходный период был установлен до 1 января 2021 года - то есть, пока Кабмин его не продлит, людям из этой категории перестанут начислять пенсии.

Остановимся детальнее, кто именно рискует остаться без денег. Так, если стажа не хватало до выхода на заслуженный отдых в 60 лет, назначалась так называемая социальная пенсия. Человек ее получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или дольше (если стаж был меньше).

Учитывая повышение прожиточного минимума сначала в июле, а затем в декабре, социальная пенсия должна была даже вырасти в следующем году, но не тут-то было.

Кабмин пока еще не продлил переходный период. А если этого не сделают до конца декабря, то как минимум несколько десятков тысяч человек останутся без денег.

Тем временем Пенсионный фонд Украины отчитывается о финансировании декабрьских пенсий. Так, 10 декабря, согласно утвержденному графику, на выплаты было направлено 2,7 млрд. грн. В целом, в декабре уже начислено 16,5 млрд. гривен пенсий.

"Выплата будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - отмечается на сайте ПФУ.

Напомнить, По 400 гривен раздадут пенсионерам в январе

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