Народний артист Російської Федерації Микола Іванов пішов з життя на 78-му році життя

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба Санкт-Петербурзького ТЮЗу імені Брянцева, в якому служив артист.

Відомо, що Микола Іванов помер у віці 77 років після тривалої хвороби, та разом з актором пішла ціла епоха.

"Немає слів, здатних висловити, наскільки велика ця втрата - для театру, для рідних і близьких артиста, для його шанувальників, для всіх нас», — повідомили в прес-службі театру.

Дата і місце проведення офіційної церемонії прощання будуть повідомлені пізніше.

Варто відзначити, що акторові Миколі Іванову в 1992 році присвоїли звання народного артиста Росії. А популярність він придбав після зйомок у таких фільмах, як "Червоний намет", "Про кохання", "Любити людину", "Коник", "Наказ: вогонь не відкривати" та інші.

Раніше ми розповідали, що пішла з життя легендарна мексиканська актриса, яка зіграла в серіалах "Дика троянда" і "Багаті теж плачуть".

Про це стало відомо з Twitter Асоціація акторів Мексики. Вони опублікували фото Малені Моралес, повідомивши про її смерть.

"Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Малені Моралес, члена нашої профспілки, яка сьогодні пішла з життя», - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин

Як повідомляла Politeka, Обірвалося життя легендарного радянського актора і режисера

Також Politeka писала, що Трагічно обірвалося життя відомого українського актора