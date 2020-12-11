Народный артист Российской Федерации Николай Иванов ушел из жизни на 78-м году жизни

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева, в котором служил артист.

Известно, что Николай Иванов умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, и вместе с актером ушла целая эпоха.

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», — сообщили в пресс-службе театра.

Дата и место проведения официальной церемонии прощания будут сообщены позже.

Стоит отметить, что актеру Николаю Иванову в 1992 году присвоили звание народного артиста России. А популярность он приобрел после съемок в таких фильмах, как «Красная палатка», «О любви», «Любить человека», «Кузнечик», «Приказ: огонь не открывать» и другие.

Ранее мы рассказывали, что легендарная мексиканская актриса, которая сыграла в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут", ушла из жизни

Об этом стало известно из Twitter ассоциация актеров Мексики. Они опубликовали фото Малени Моралес, сообщив о ее кончине.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни», - отметили в сообщении.

Напомним, что Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах

Как сообщала Politeka, Оборвалась жизнь легендарного советского актера и режиссера

Также Politeka писала, что Трагически оборвалась жизнь известного украинского актера