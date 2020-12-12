Після того, як багато артисток завершили перед Новим роком роботу над проектами, альбомами і відзняли останні випуски шоу, вони вирушили на спекотну відпустку

Щоб зібратися з силами і відпочити перед початком нового року, зірки воліють відправлятися за кордон і відпочивати. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які відправилися нещодавно у відпустку, деякі шанувальники змогли відразу вибрати переможця в кращому образі для відпочинку:

Санта Дімопулос після оглушливої і скандальної перемоги на проекті «Танці з зірками» полетіла відпочивати з дитиною і чоловіком в Дубаї:

"Сьогодні вранці прокинулася рано, лежала з відкритими очима і знову звикала до думки, що не потрібно їхати ні на яке тренування, прямого ефіру не буде, а нервове напруження закінчилося.

Мені досі не віриться, що я на відпочинку 😅 так, я в Дубаї! З чоловіком і моєю малятком! Як довго я мріяла про це! 🙈Обов'язково зроблю огляд улюблених ресторанів для таких же любителів смачно поїсти, як я❤❤️", - пише зірка в Instagram.

Віка Смеюха з "НеАнгелів" вирішила також відпочити і поділилася серією фото, зроблених на відпочинку біля узбережжя. Причому зробила Вікторія незвичайні кадри, а разом з чайками:

"Ще один цікавий день вступив у свої права!😊 💖 💖 💖 Варто тільки кинути в небо шматочок хлібця, Чайки відразу підлітають і ловлять його прямо на льоту!🕊🕊🕊🕊🕊

Більшість чайок не прагне дізнатися про політ нічого крім найнеобхіднішого: як долетіти від берега до їжі 🍞 🥐 🥯 🥨 🥖 і повернутися назад. Для більшості чайок головне-їжа, а не Політ✈️ ✈ ️ польоти – це, звичайно, дуже добре, але одними польотами ситий не будеш.❌ 😋 🤣 » ,- пише співачка.

Співачка Джамала разом з родиною вирушила на активний відпочинок і на відміну від інших зірок, вирішила показати, як вивчає нові місця:

"Наша подорож по марсіанській пустелі 😂 один дідусь-добре, а два - ще краще! Хто там говорив, що бабусі-найкращі няні? Мені пощастило, у мене кращі няні-дідусі! Вони перший раз в Єгипті, такі радісні, як діти ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ бачили кристали, гору ороговілих черепашок, коралів. Навіть не віриться, що колись на цьому місці було море. Емір в шоці 😂 його вражень вистачить на цілий рік!",- написала зірка.

Українська зірка Юлія Саніна отримала несподівану перемогу в проекті» Танці з зірками " завдяки колезі – Санті Дімопклос. Після трьох місяців напруженої роботи, зірка вирішила відпочити з маленьким сином і чоловіком. Так фронтвумен групи The Hardkiss вирушила з сім'єю у відпустку до Єгипту. Яскравими знімками Юлія не забуває ділитися з шанувальниками в Instagram, тому опублікувала і кадри з морської прогулянки. Артистка з чоловіком Валом і сином Данилом вирушили на прогулянку на яхті, де і провели один із днів.

Нещодавно також Світлана Лобода вирішила показати пікантний кадр з відпустки. На новому фото Світлана постала в чорно-білому купальнику Dior, що складається з ліфа на широких бретелях і мікрошорт. У смугастому костюмі зірка виглядала дуже ефектно і струнко, а для ідеального завершення образу розпустила волосся і вважала за краще знехтувати мейком.

Нагадавши, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".

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