После того, как многие артистки завершили перед новым годом работу над проектами, альбомами и отсняли последние выпуски шоу, они отправились на жаркий отпуск

Чтобы собраться с силами и отдохнуть перед началом нового года, звезды предпочитают отправляться за границу и отдыхать. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, отправившихся недавно в отпуск, некоторые поклонники смогли сразу выбрать победителя в лучшем образе для отдыха:

Санта Димопулос после оглушительной и скандальной победе на проекте «Танцы со звездами» улетела отдыхать с ребенком и мужем в Дубаи:

«Сегодня утром проснулась рано, лежала с открытыми глазами и снова привыкала к мысли, что не нужно ехать ни на какую тренировку, прямого эфира не будет, а нервное напряжение закончилось.

Мне до сих пор не верится, что я на отдыхе 😅 Да, я в Дубае! С мужем и моей малышкой! Как долго я мечтала об этом! 🙈Обязательно сделаю обзор любимых ресторанов для таких же любителей вкусно поесть, как я 😁❤️», - пишет звезда в Инстаграм.

Вика Смеюха из «НеАнгелов» решила также отдохнуть и поделилась серией фото, сделанных на отдыхе у побережья. Причем сделала Виктория необычные кадры, а вместе с чайками:

«Еще один интересный день вступил в свои права!😊💖💖💖 Стоит только кинуть в небо кусочек хлебушка, чайки сразу подлетают и ловят его прямо на лету!🕊🕊🕊🕊🕊

Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи🍞🥐🥯🥨🥖 и вернуться назад. Для большинства чаек главное – еда, а не полет❗️✈️ Полеты – это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь.❌😋🤣», - пишет певица.

Певица Джамала вместе с семьей отправилась на активный отдых и в отличие от других звезд, решила показать, как изучает новые места:

«Наше путешествие по марсианской пустыне 😂 Один дедушка — хорошо, а два — ещё лучше! Кто там говорил, что бабушки — лучшие няни? Мне повезло, у меня лучшие няни — дедушки! Они первый раз в Египте, такие радостные, как дети ❤️❤️❤️ Видели кристаллы, гору ороговевших ракушек, кораллов. Даже не верится, что когда-то на этом месте было море. Эмир в шоке 😂 Его впечатлений хватит на целый год!», - написала звезда.

Украинская звезда Юлия Санина получила неожиданную победу в проекте «Танцы со звездами» благодаря коллеге – Санте Димопклос. После трех месяцев напряженной работы, звезда решила отдохнуть с маленьким сыном и мужем. Так фронтвумен группы The Hardkiss отправилась с семьей в отпуск в Египет. Яркими снимками Юлия не забывает делиться с поклонниками в Instagram, поэтому опубликовала и кадры с морской прогулки. Артистка с супругом Валом и сыном Даниилом отправились на прогулку на яхте, где и провели один из дней.

Недавно также Светлана Лобода решила показать пикантный кадр из отпуска. На новом фото Светлана предстала в черно-белом купальнике Dior, состоящем из лифа на широких бретелях и микрошорт. В полосатом костюме звезда выглядела очень эффектно и стройно, а для идеального завершения образа распустила волосы и предпочла пренебречь мейком.

Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".

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