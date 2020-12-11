Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, повністю роздяглася заради зухвалого кадру

Гаряча спокусниця виставляє напоказ свою фігуру у відвертому одязі, або навіть повністю роздягненою, пише Politeka.net. Цього разу Олена зробила селфі в дзеркало.

Зірка повністю оголилася, приховавши свій бюст рукою. Однак все одно було видно, наскільки великий у неї розмір принад, а саме - шостий.

Крім того, не можна не звернути уваги на тонку талію і пружний животик.

Примітно, що Омович була без макіяжу і показувала в камеру середній палець з червоним манікюром.

"Для тих, хто мене не любить присвячується😂♥️🖕 🏻", - написала модель.

За три години пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Що ти таке???", "Що за кентавр"," Ну так, щоб показати 🖕, обов'язково треба роздягнутися догола😂 😂 😂", " я обожнюю тебе😍❤️", " красиві очі😉"," як таку не любити", " киця, ти офігенна і мега сексуальна 🌹 🍷 🔞 решта лісом...", "Навіщо зменшувати талію якщо і так ти худенька. На відео ж все прекрасно. Це вже комплекс в голові ?!", "Ух які груди так би і...", "На кого ти тут схожа? Тобі самій подобається. Фотошопа купа. Ну ти ж і так кльова. Що ти все зменшуєш собі не симетрично. На робота схожа", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Омович сильно схудла, через що імпланти в грудях і на п'ятій точці стали виглядати дуже неприродно. На свіжому фото це особливо сильно кидається в очі.

"Повне перезавантаження", - підписала знімок зірка мережі.

Нагадаємо, що Омович спокусила фігурою, ледь прикривши гідності ковдрою: "Посоромтеся!".

Як повідомляла Politeka, Омович дала волю почуттям, забувши прикрити свою "красу" в ліжку: "навіть не зніяковіла".

Також Politeka писала, що Омович задерла сідниці до вікна, показавши ідеальну форму: "Хороша здобич".