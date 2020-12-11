Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, полностью разделась ради дерзкого кадра

Горячая соблазнительница выставляет напоказ свою фигуру в откровенной одежде, или даже полностью раздетой, пишет Politeka.net. В этот раз Алена сделала селфи в зеркало.

Звезда полностью обнажилась, скрыв свой бюст рукой. Однако все равно было видно, насколько большой у нее размер прелестей, а именно - шестой.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругий животик.

Примечательно, что Омович была без макияжа и показывала в камеру средний палец с красным маникюром.

"Для тех, кто меня не любит посвящается 😂♥️🖕🏻", - написала модель.

За три часа пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Что ты такое???", "Что за кентавр", "Ну да, чтоб показать 🖕, обязательно надо раздеться догола😂😂😂", "Я обожаю тебя 😍❤️", "Красивые глаза 😉", "Как такую не любить", "Киса, ты офигенная и мега сексуальная 🌹🍷🔞 Остальные лесом...", "Зачем уменьшать талию если и так ты худенькая. На видео же всё прекрасно. Это уже комплекс в голове ?!", "Ух какая грудь так бы и...","На кого ты тут похожа? Тебе самой нравится. Фотошопа куча. Ну ты же и так клёвая. Что ты все уменьшаешь себе не симметрично. На робота похожа", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович сильно исхудала, из-за чего импланты в груди и на пятой точке стали выглядеть очень неестественно. На свежем фото это особенно сильно бросается в глаза.

«Полная перезагрузка», - подписала снимок звезда сети.

Напомним, что Омович соблазнила фигурой, едва прикрыв достоинства одеялом: "Постыдитесь!".

Как сообщала Politeka, Омович дала волю чувствам, забыв прикрыть свою "красоту" в постели: "Даже не смутилась".

Также Politeka писала, что Омович задрала ягодицы к окну, показав идеальную форму: "Хороша добыча".