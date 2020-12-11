Померла британська актриса Барбара Віндзор
Трагічну новину повідомило британське видання BBC.
Причиною смерті зірки стала хвороба Альцгеймера. Життя 82-річної актриси обірвалося в лондонському будинку престарілих.
Віндзор за свою акторську кар'єру знялася в більш ніж 50 кінострічках, а найбільшу славу їй принесли фільми "так тримати" і "Аліса в Країні чудес".
Варто відзначити, що за останні дні Світ кіно потрясла не одна трагічна новина.
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"Немає слів, здатних висловити, наскільки велика ця втрата - для театру, для рідних і близьких артиста, для його шанувальників, для всіх нас", - повідомили в прес-службі Санкт-Петербурзького ТЮГу, де виступав артист.
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Причиною його смерті став "китайський" вірус.
Нагадаємо, що Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин
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