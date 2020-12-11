Померла британська актриса Барбара Віндзор

Трагічну новину повідомило британське видання BBC.

Причиною смерті зірки стала хвороба Альцгеймера. Життя 82-річної актриси обірвалося в лондонському будинку престарілих.

Віндзор за свою акторську кар'єру знялася в більш ніж 50 кінострічках, а найбільшу славу їй принесли фільми "так тримати" і "Аліса в Країні чудес".





Варто відзначити, що за останні дні Світ кіно потрясла не одна трагічна новина.



Так, сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що російський Микола Іванов помер у віці 77 років після тривалої хвороби, і разом з актором пішла ціла епоха.

"Немає слів, здатних висловити, наскільки велика ця втрата - для театру, для рідних і близьких артиста, для його шанувальників, для всіх нас", - повідомили в прес-службі Санкт-Петербурзького ТЮГу, де виступав артист.





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Причиною його смерті став "китайський" вірус.



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