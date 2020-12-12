Юні дочки Олі Полякової, Олени Кравець та інших українських зірок з раннього віку приміряють на себе різні образи в спробі знайти той, що підійде їм найкраще

Як пише Politeka.net, дочки зіркових батьків люблять ділитися новими знімками в своїх Instagram.

Так, 15-річна дочка співачки Олі Полякової Маша активно веде свою сторінку. На неї підписані вже 157 тисяч осіб. Днями дівчина опублікувала нове фото, на якому показала себе з незвичайною зачіскою. Маша вирішила заплести своє довге волосся в дрібні кіски, які красиво підкреслили риси її обличчя.

Любить експерименти з образом і 12-річна дочка зірки «Квартал 95» Євгенія Кошового. Нещодавно юна Варвара коротко підстригла волосся, вразивши багатьох своєю стильною зачіскою. Незважаючи на дуже юний вік, дівчина вже щосили експериментує з макіяжем і ділиться результатами в соцмережі.

Не відстає від юної модниці і 17-річна дочка Олени Кравець Маша, яка цього року випустилася зі школи. З нагоди таких змін у своєму житті дівчина спочатку коротко підстриглася, а потім вирішила ще й пофарбуватися в темний колір. Багато Передплатники при цьому писали, що дівчину буквально не впізнати.

Спробувала експериментувати з кольором волосся і 22-річна прийомна дочка репера Потапа від його попереднього шлюбу з Іриною Горовою. Юна Наташа може похвалитися світлим від природи волоссям. Однак, в якийсь момент дівчині захотілося змін, і вона перефарбувалася в брюнетку. Втім, постійна підтримка кольору вимагало зусиль, тому зараз красуня вже знову повернулася до звичного блонду.

Нагадаємо, дочка Олі Полякової здивувала безбашенною зміною іміджу, з таким волоссям її ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, розмальована дочка Кошового з "Квартал 95" уявила себе дорослою, тато не оцінить.

Також Politeka писала, що юна дочка Потапа після вина пустилася у всі тяжкі з Мішель Андраде.