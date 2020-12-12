Юные дочери Оли Поляковой, Елены Кравец и других украинских звезд с раннего возвраста примеряют на себя разные образы в попытке найти тот, что подойдет им лучше всего

Как пишет Politeka.net, дочери звездных родителей любят делиться новыми снимками в своих Инстаграм.

Так, 15-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша активно ведет свою страничку. На нее подписаны уже 157 тысяч человек. На днях девушка опубликовала новое фото, на котором показала себя с необычной прической. Маша решила заплести свои длинные волосы в мелкие косички, которые красиво подчеркнули черты ее лица.

Любит эксперименты с образом и 12-летняя дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого. Недавно юная Варвара коротко подстригла волосы, впечатлив многих своей стильной прической. Несмотря на очень юный возраст, девушка уже вовсю экспериментирует с макияжем и делится результатами в соцсети.

Не отстает от юной модницы и 17-летняя дочь Елены Кравец Маша, которая в этом году выпустилась из школы. По случаю таких перемен в своей жизни девушка сначала коротко подстриглась, а затем решила еще и покраситься в темный цвет. Многие подписчики при этом писали, что девушку буквально не узнать.

Попробовала экспериментировать с цветом волос и 22-летняя приемная дочь рэпера Потапа от его предыдущего брака с Ириной Горовой. Юная Наташа может похвастаться светлыми от природы волосами. Однако, в какой-то момент девушке захотелось перемен, и она перекрасилась в брюнетку. Впрочем, постоянное поддержание цвета требовало усилий, поэтому сейчас красотка уже снова вернулась к привычному блонду.

Напомним, дочь Оли Поляковой удивила безбашенной сменой имиджа, с такими волосами ее еще не видели.

Как сообщала Politeka, размалеванная дочь Кошевого из "Квартал 95" возомнила себя взрослой, папа не оценит.

Также Politeka писала, что юная дочь Потапа после вина пустилась во все тяжкие с Мишель Андраде.