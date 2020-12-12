Через ускладнення, які були викликані китайським вірусом, померла волонтер і художниця із Запоріжжя Марія Прокоф'єва

Про це Politeka стало з повідомлення президента благодійного фонду "Допомога онкохворим дітям" Валентини Маркевич. Не стало Марії 11 грудня.

"Сьогодні померла молода дівчинка від COVID-19", – пише вона.

Останні кілька тижнів Прокоф'єва перебувала в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів.

У грудні дівчина була переведена в Інститут серця в Києві. Вірус дав ускладнення на основне захворювання-легеневу гіпертензію.

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