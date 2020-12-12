Из-за осложнений, которые были вызваны китайским вирусом, умерла волонтер и художница из Запорожья Мария Прокофьева

Об этом Politeka стало из сообщения президента благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентины Маркевич. Не стало Марии 11 декабря.

"Сегодня умерла молодая девочка от COVID-19", – пишет она.

Последние несколько недель Прокофьева находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

В декабре девушка была переведена в Институт сердца в Киеве. Вирус дал осложнения на основное заболевание – легочную гипертензию.

Напомним, в Киеве динамика заболеваемости на коронавирусом не идет на спад, однако есть и положительные новости - за минувшие сутки было зафиксировано наибольшее количество выздоровлений.

Так, сообщается, что в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных ковидом. За 10 декабря, в столице обнаружили еще 1880 инфицированных.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко сделал предупреждение о новых вирусах.

По его словам, сейчас в Украине нет аномального роста простудных сезонных заболеваний, а грипп и гриппоподобные заболевания циклически циркулируют по всей планет, но не исключено, что страну атакуют новые вирусы.

Ранее стало известно, что умерла британская актриса Барбара Виндзор.

Трагическую новость сообщило британское издание BBC.

Причиною смерти звезды стала болезнь Альцгеймера. Жизнь 82-летней актрисы оборвалась в лондонском доме престарелых.

Как сообщала Politeka, владельца "Токио Стар" в закрытом гробу несли на руках люди в белом: кадры прощания в Одессе.

Ранее украинцам рассказали, что их ждет после вакцинации от вируса: "Спустя 6-9 месяцев...".

Напомним, оборвалась жизнь легенды кино, его работами восторгался весь мир: детали трагедии.