Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов пояснив введення жорсткого карантину в країні

Як передає Politeka.net, свій коментар про епідеміологічну ситуацію в Україні чиновник дав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Міністр зазначив, що посилення карантину просто необхідно в умовах, що склалися.

"Тому що в кінці січня і на початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип. Це таке ж респіраторне захворювання, яке має такі ж ускладнення, як COVID-19. Це додаткове серйозне навантаження на нашу медицину", - пояснив Степанов, і додав, що кількість хворих потрібно зменшити до настання епідемії грипу.

За словами міністра,"карантин вихідного дня" хоч і не дав максимального результату, але значно поліпшив епідеміологічну ситуацію в країні.

Водночас Степанов вважає, що вводити тотальний карантин потрібно було ще в листопаді.

"По-хорошому, як тільки у нас почався ураганний ріст, нам потрібно було вводити локдаун відразу, в листопаді. Зараз ми не можемо цього зробити, тому що завалиться вся економіка. З урахуванням нашого зростання ми знайшли ось такий період", - заявив Степанов.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні діятиме посилений карантин.

У цей період роботу громадського транспорту обмежувати не будуть, але буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,

робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на винос),

робота ТРЦ (дозволена тільки торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією), розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів,

торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

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