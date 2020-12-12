Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов пояснив введення жорсткого карантину в країні
Як передає Politeka.net, свій коментар про епідеміологічну ситуацію в Україні чиновник дав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Міністр зазначив, що посилення карантину просто необхідно в умовах, що склалися.
"Тому що в кінці січня і на початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип. Це таке ж респіраторне захворювання, яке має такі ж ускладнення, як COVID-19. Це додаткове серйозне навантаження на нашу медицину", - пояснив Степанов, і додав, що кількість хворих потрібно зменшити до настання епідемії грипу.
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За словами міністра,"карантин вихідного дня" хоч і не дав максимального результату, але значно поліпшив епідеміологічну ситуацію в країні.
Водночас Степанов вважає, що вводити тотальний карантин потрібно було ще в листопаді.
"По-хорошому, як тільки у нас почався ураганний ріст, нам потрібно було вводити локдаун відразу, в листопаді. Зараз ми не можемо цього зробити, тому що завалиться вся економіка. З урахуванням нашого зростання ми знайшли ось такий період", - заявив Степанов.
Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні діятиме посилений карантин.
У цей період роботу громадського транспорту обмежувати не будуть, але буде заборонено:
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
- робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на винос),
- робота ТРЦ (дозволена тільки торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією), розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів,
- торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.
Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".
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