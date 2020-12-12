Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил введение жесткого карантина в стране

Как передает Politeka.net, свой комментарий об эпидемиологической ситуации в Украине чиновник дал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Министр отметил, что ужесточение карантина просто необходимо в сложившихся условиях.

"Потому что в конце января и в начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это такое же респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как COVID-19. Это дополнительное серьезная нагрузка на нашу медицину", - пояснил Степанов, и добавил, что количество больных нужно уменьшить к наступлению эпидемии гриппа.

По словам министра, "карантин выходного дня" хоть и не дал максимального результата, но значительно улучшил эпидемиологическую ситуацию в стране.

В то же время Степанов считает, что вводить тотальный карантин нужно было еще в ноябре.

"По-хорошему, как только у нас начался ураганный рост, нам нужно было вводить локдаун сразу, в ноябре. Сейчас мы не можем этого сделать, потому что рухнет вся экономика. С учетом нашего роста мы нашли вот такой период", – заявил Степанов.

Напомним, с 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать усиленный карантин.

В этот период работу общественного транспорта ограничивать не будут, но будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),

работа ТРЦ (разрешена только торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией), развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров,

торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "С мая будет введен...".

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