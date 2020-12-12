Переможниця і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська підготувала оригінальний рецепт новорічного олів'є
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram шеф-кухар поділилася рецептом з шанувальниками, додавши рецепт домашнього майонезу.
Для приготування майонезу вам знадобиться:
- 2 жовтки;
- 1 ч. л. гірчиці;
- 300-320 мл рослинного масла;
- сік лимона, сіль (за смаком);
- 100 г білого йогурту або сметани.
Збийте жовтки з гірчицею і соком лимона. Після додайте половину масла і продовжуйте збивати. Додайте порціями йогурт, чергуючи його з маслом. Збивайте до однорідної маси.
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Для приготування салату вам знадобиться:
- 400 г слабосоленої червоної риби;
- 400 г картоплі;
- 300 г свіжих огірків;
- 3 яйця;
- 200 г моркви;
- 50 г солодкої цибулі;
- 100 г майонезу.
Овочі та яйця необхідно зварити і нарізати. Додайте нарізану рибу і заправте салат майонезом.
Варто відзначити, що шанувальники прийшли в захват від рецепта.
"Це правда, Новий Рік без олів'є це не те. Це так само традиції прищеплені нам з дитинства, мандарини, шампанське і олів'є 100% свято вдалося», «здавалося б, ну що тут можна зробити нового. Ан ні і тут родзинка, спасибі!", "Спасибі за рецепти. Я дуже люблю різноманітність в їжі, але помітила, що нові салати раз приготував і все, а ось до олів'є з невеликими змінами і шуби все одно повертаєшся", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом незвичайного торта:"з ніжним цитрусовим кремом".
Як повідомляла Politeka, Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:"з одним секретним інгредієнтом".
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