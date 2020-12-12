Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман із зіркою Ані Лорак, показав

Як передає Politeka.net, відповідними знімками артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Мене ще з дитинства вчили, що сніданок пропускати не можна, тому ніколи не лінуюся, нехай навіть на швидку руку, але обов'язково щось приготую. Так як регулярно тренуюся, то завжди стежу за харчуванням", - розповів співак у підписі до посту

Як виявилося, Лазарєв вважає за краще сніданок з досить дієтичних інгредієнтів.





Жіноча половина шанувальників Сергія прийшла в захват від публікації свого улюбленця.

"Очманілі ручки", " треба спробувати зробити такий сніданок. Спасибі велике за рецепт", " апетитно, аж їсти захотілося;)", " Сергійко, ви думаєте ми читаємо текст? Ні!!! Всі очі на вас", " Він ще й готує...Ах який чоловік", " виглядає апетитненько. А якщо зверху скибочку сиру і на 1хв. в мікрохвильовку, то буде просто божественно", " Прокидайся, тобі Сергійко сніданок приготував!",- писали під постом артиста.

Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв показав, як "запалює" його син на дитячому святі.

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв вразив мережу новим відео, Лоліта оцінила:"Все буде по любові".

Також Politeka писала, що "коханець" Ані Лорак Лазарєв похвалився сталевим біцепсами з цікавою деталлю: "крило стирчить...".