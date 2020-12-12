Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман со звездой Ани Лорак, показал
Как передает Politeka.net, соответственными снимками артист поделился на своей страничке в Instagram.
"Меня ещё с детства учили, что завтрак пропускать нельзя, поэтому никогда не ленюсь, пусть даже на скорую руку, но обязательно что-то приготовлю. Так как регулярно тренируюсь, то всегда слежу за питанием", - рассказал певец в подписи к посту
Как оказалось, Лазарев предпочитает завтрак с довольно диетических ингредиентов.
Женская половина поклонников Сергея пришла в восторг от публикации своего любимца.
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"Очумелые ручки", "Надо попробовать сделать такой завтрак. Спасибо большое за рецепт", "Аппетитно, аж есть захотелось;)", "Серёжа, вы думаете мы читаем текст? Нет!!! Все глаза на вас", "Он ещё и готовит...Ах какой мужчина", "Выглядит аппетитненько. А если сверху ломтик сыра и на 1мин.в микроволновку,то будет просто божественно", "Просыпайся, тебе Серёженька завтрак приготовил!", - писали под постом артиста.
Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев показал, как "отжигает" его сын на детском празднике.
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