Скандальна російська телеведуча і співачка Оля Бузова здивувала новим образом для "Льодовикового періоду"

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото з виступу. Ольга була одягнена в непристойно коротку жовту сукню в пір'ї. Її волосся було зібране в косу. Красуня відпалювала на льоду зі своїм партнером, не соромлячись вельми відвертих поз і підтримок. Як виявилося, співачка приміряла на себе образ пташки.

"Ну що, мої хороші. Пташка чекає вас сьогодні біля екранів телевізорів. Ми з @dmitry_solovyev хотіли подарувати вам чудовий настрій, і дуже сподіваємося, що у нас це вийшло. Той самий випадок, коли номер краще подивитися, ніж про нього багато говорити", - зазначила Ольга.

Шанувальники стали підтримувати улюблену зірку, так як одна з суддів розкритикувала Ольгу за занадто коротке плаття.

"Ого, ось це у неї міміка", "кращі, чекаю не дочекаюся", "дуже прикро за оцінки", "Ну що тут скажеш! Просто світла, відкрита, позитивна людина-Олечка", "Ти красива, легка лірична пташка! Дивитися на тебе - одне задоволення!",- пишуть люди.

Варто відзначити, що Ользі часто ставлять низькі оцінки, але її завжди рятують своїм голосуванням глядачі.

Нагадаємо, що у Бузової стався інфаркт мозку, лікарі зробили все можливе: "порушення мови, асиметрія обличчя...".

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