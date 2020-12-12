Як передає Politeka.net, про це повідомив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.
"Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно", - йдеться в повідомленні.
Раніше Віктор Ляшко розповів, що після прийняття вакцини в організмі утворюються антитіла, які забезпечать захистом від вірусу на 6-9 місяців. Після цього антитіла зникають
"Але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго на клітинному рівні пам'ятатиме коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, триматиметься довше, ніж три місяці", — пояснив Віктор Ляшко.
Раніше ми повідомляли, що лікар з Ізраїлю Борис Бриль порадив не поспішати з масовою вакцинацією, а поспостерігати за результатами в інших країнах.
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За словами медика, найбільш успішним способом протистояння вірусу на цей час є карантинні правила - соціальна дистанція і носіння масок.
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