Також Ляшко зазначив, що в комплекті до вакцин йтимуть і шприци для ін'єкцій.

Раніше Віктор Ляшко розповів, що після прийняття вакцини в організмі утворюються антитіла, які забезпечать захистом від вірусу на 6-9 місяців. Після цього антитіла зникають

"Але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго на клітинному рівні пам'ятатиме коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, триматиметься довше, ніж три місяці", — пояснив Віктор Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що лікар з Ізраїлю Борис Бриль порадив не поспішати з масовою вакцинацією, а поспостерігати за результатами в інших країнах.

За словами медика, найбільш успішним способом протистояння вірусу на цей час є карантинні правила - соціальна дистанція і носіння масок.

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