Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на своей страничке в Facebook.
"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - говорится в сообщении.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, что после принятия вакцины в организме образуются антитела, которые обеспечат защитой от вируса на 6-9 месяцев. После этого антитела исчезают
"Но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", — пояснил Виктор Ляшко.
Ранее мы сообщали, что врач из Израиля Борис Бриль посоветовал не спешить с массовой вакцинацией, а понаблюдать за результатами в других странах.
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По словам медика, наиболее успешным способом противостоянию вирусу на данный момент являются карантинные правила - социальная дистанция и ношение масок.
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