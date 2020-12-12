Также Ляшко отметил, что в комплекте к вакцинам будут идти и шприцы для инъекций.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, что после принятия вакцины в организме образуются антитела, которые обеспечат защитой от вируса на 6-9 месяцев. После этого антитела исчезают

"Но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", — пояснил Виктор Ляшко.

Ранее мы сообщали, что врач из Израиля Борис Бриль посоветовал не спешить с массовой вакцинацией, а понаблюдать за результатами в других странах.

По словам медика, наиболее успешным способом противостоянию вирусу на данный момент являются карантинные правила - социальная дистанция и ношение масок.

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