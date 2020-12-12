Боржників по комуналці пропонують радикально карати

Про це пише Обозреватель.

Так, в Раду внесли законопроект з радикальними покараннями для боржників, які не оплачують комуналку.

Автори законопроекту пропонують збільшити розміри штрафів, оскільки сьогодні діє невелика пеня (3,5% на рік).

якщо не платити протягом року, то розмір штрафу складе 20%. Якщо людина заборгувала 20 тисяч, то її змусять повернути вже 24 тисячі.

Якщо не платили за комуналку два роки, то оштрафують вже на 30% (при заборгованості в 30 тисяч доведеться віддати 39 тисяч).

При заборгованості від трьох років, то штраф зросте до 50% (якщо борг 30 тис.грн, то повернути доведеться вже 45 тисяч).

Боржникам дадуть один місяць, щоб вони могли підписати договір про реструктуризацію заборгованості. Якщо цього не зробити, то постачальник послуг може через суд стягнути все з клієнта.

Якщо законопроект затвердять, то боржникам також заборонять виїжджати за кордон і внесуть до спеціального реєстру.

Раніше ми розповідали, що в українців будуть відбирати субсидії на комуналку.

У порушників, які отримують субсидії, але при цьому роблять великі покупки, виплати скасуються, а далі доведеться повернути всю отриману допомогу доведеться до державного бюджету.

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