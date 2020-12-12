Должников по коммуналке предлагают радикально наказывать

Об этом пишет Обозреватель.

Так, в Раду внесли законопроект с радикальными наказаниями для должников, которые не оплачивают коммуналку.

Авторы законопроекта предлагают увеличить размеры штрафов, поскольку сегодня действует небольшая пеня (3,5% в год).

если не платить в течение года, то размер штрафа составит 20%. Если человек задолжал 20 тысяч, то его заставят вернуть уже 24 тысячи.

Если не платили за коммуналку два года, то оштрафуют уже на 30% (при задолженности в 30 тысяч придется отдать 39 тысяч).

При задолженности от трех лет, то штраф вырастет до 50% (если долг 30 тыс. грн, то вернуть придется уже 45 тысяч).

Должникам дадут один месяц, чтобы они могли подписать договор о реструктуризации задолженности. Если этого не сделать, то поставщик услуг может через суд взыскать все с клиента.

Если законопроект утвердят, то должникам также запретят выезжать за границу и внесут в специальный реестр.

Ранее мы рассказывали, что у украинцев будут отбирать субсидии на коммуналку.

У нарушителей, которые получают субсидии, но при этом делают крупные покупки, выплаты отменятся, а дальше придется вернуть всю полученную помощь придется в государственный бюджет.

Напомним, Новое повышение тарифов, украинцев заставят платить за коммуналку еще больше

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