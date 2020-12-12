Должников по коммуналке предлагают радикально наказывать
Об этом пишет Обозреватель.
Так, в Раду внесли законопроект с радикальными наказаниями для должников, которые не оплачивают коммуналку.
Авторы законопроекта предлагают увеличить размеры штрафов, поскольку сегодня действует небольшая пеня (3,5% в год).
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если не платить в течение года, то размер штрафа составит 20%. Если человек задолжал 20 тысяч, то его заставят вернуть уже 24 тысячи.
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Если не платили за коммуналку два года, то оштрафуют уже на 30% (при задолженности в 30 тысяч придется отдать 39 тысяч).
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При задолженности от трех лет, то штраф вырастет до 50% (если долг 30 тыс. грн, то вернуть придется уже 45 тысяч).
Должникам дадут один месяц, чтобы они могли подписать договор о реструктуризации задолженности. Если этого не сделать, то поставщик услуг может через суд взыскать все с клиента.
Если законопроект утвердят, то должникам также запретят выезжать за границу и внесут в специальный реестр.
Ранее мы рассказывали, что у украинцев будут отбирать субсидии на коммуналку.
У нарушителей, которые получают субсидии, но при этом делают крупные покупки, выплаты отменятся, а дальше придется вернуть всю полученную помощь придется в государственный бюджет.
Напомним, Новое повышение тарифов, украинцев заставят платить за коммуналку еще больше
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