Популярний український співак DZIDZIO поділився своєю радістю з шанувальниками
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з престижної премії - фестивалю-марафону кращих пісень "Музична платформа України".
На фото артист стояв в халаті і сонцезахисних окулярах. Поруч з ним, пікантно притулившись, стояла українська співачка Оля Цибульська. Дівчина була одягнена в чорний корсет, зверху якого накинула халатик. Образ доповнили перли на шиї і туфлі на підборах.
"Друзі, ми з @cybulskaya отримали премію за найкращу пісню року!",- повідомив радісний артист.
За короткий час пост музиканта зібрав масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.
Масовий розвод з послугами в ПриватБанку: українців попередили, "якщо є карта Універсальна..."
Власника "Токіо Стар" у закритій труні несли на руках люди в білому: кадри прощання в Одесі
Невгамовна Надя Дорофєєва стиснула руками бюст, змусивши затамувати подих: "Як у музеї..."
Оля Полякова дико змінилася, як тепер виглядає співачка: "Підтяжка обличчя точно була"
"Мяу", " все подобається, але зі своєю половинкою? Ніколи не показує, чому? Михасик?", "Якби не Кузьма ти б зараз не був таким відомим", "модний лук", "дуже любимо, а дочка більше всіх", "Михайло, вітаю з нагородою бажаю побільше отримувати в майбутньому. Любимо твої пісні. Будь здоровий", "ви такі класні", "молодці", "їх що з гримерки виперли і забули одягнути))", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що дует DZIDZIO і Цибульської також номінований на премію YUNA 2021 в номінації «Кращий естрадний хіт».
Нагадаємо, що DZIDZIO закликав змінити гімн, яку пісню пропонує натомість:"відобразила б бажання всіх українців".
Як повідомляла Politeka, дружина DZIDZIO звела з розуму сяючим виглядом, красуню потягнуло на подвиги: "який обсяг!".
Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO розкріпачилася перед спекотними красенями, чоловік точно не схвалить: "у мене є ціла ніч...".