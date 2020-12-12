Популярний український співак DZIDZIO поділився своєю радістю з шанувальниками

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з престижної премії - фестивалю-марафону кращих пісень "Музична платформа України".

На фото артист стояв в халаті і сонцезахисних окулярах. Поруч з ним, пікантно притулившись, стояла українська співачка Оля Цибульська. Дівчина була одягнена в чорний корсет, зверху якого накинула халатик. Образ доповнили перли на шиї і туфлі на підборах.

"Друзі, ми з @cybulskaya отримали премію за найкращу пісню року!",- повідомив радісний артист.

За короткий час пост музиканта зібрав масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Мяу", " все подобається, але зі своєю половинкою? Ніколи не показує, чому? Михасик?", "Якби не Кузьма ти б зараз не був таким відомим", "модний лук", "дуже любимо, а дочка більше всіх", "Михайло, вітаю з нагородою бажаю побільше отримувати в майбутньому. Любимо твої пісні. Будь здоровий", "ви такі класні", "молодці", "їх що з гримерки виперли і забули одягнути))", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що дует DZIDZIO і Цибульської також номінований на премію YUNA 2021 в номінації «Кращий естрадний хіт».

Нагадаємо, що DZIDZIO закликав змінити гімн, яку пісню пропонує натомість:"відобразила б бажання всіх українців".

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