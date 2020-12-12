Популярный украинский певец DZIDZIO поделился своей радостью с поклонниками

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото с престижной премии – фестиваля-марафона лучших песен «Музыкальная платформа Украины».

На фото артист стоял в халате и солнцезащитных очках. Рядом с ним, пикантно прижавшись, стояла украинская певица Оля Цибульская. Девушка была одета в черный корсет, сверху которого набросила халатик. Образ дополнил жемчуг на шее и туфли на каблуках.

«Друзья, мы с @cybulskaya получили премию за лучшую песню года!», - сообщил радостный артист.

За короткое время пост музыканта собрал массу приятных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Мяу», «Все нравится, но со своей половинкой? Никогда не показывает, почему? Михасик?», «Если бы ни Кузьма ты бы сейчас не был таким известным», «Модный лук», «Очень любим, а дочка больше всех», «Михаил, поздравляю с наградой желаю побольше получать в будущем. Любим твои песни. Будь здоров», «Вы такие классные», «Молодцы», «Их что из гримерки выперли и забыли одеть))», - пишут пользователи сети.

Отметим, что дуэт DZIDZIO и Цибульской также номинирован на премию YUNA 2021 в номинации «Лучший эстрадный хит».

Напомним, что DZIDZIO призвал сменить гимн, какую песню предлагает взамен: "Отобразила бы желания всех украинцев".

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