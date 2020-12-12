Співачка SLAVIA, дружина відомого українського виконавця DZIDZIO, похвалилася блискучим новорічним образом з розкішною зачіскою
Дружина Михайла Хоми, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, Ярослава нещодавно сама дебютувала як співачка і тепер виступає під псевдонімом SLAVIA. Зараз вона готується до передсвяткових зйомок і з радістю демонструє своїм шанувальникам цей процес. Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим коротким відео у своєму Instagram.
На кадрах Ярослава показала свій сяючий образ. На ній блакитна блузка з різнобарвним малюнком і стильна спідницею з високою посадкою. Доповнює образ красуні стильний макіяж і вражаюча укладка з пишною копицею акуратних локонів. Завдяки спеціальному фільтру на відео SLAVIA вся буквально сяє, ніби новорічна ялинка.
"Настрій святковий. Очі блищать. Підфарбую губки, і до зйомок Нового року готова ...",- підписала відео Ярослава.
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Її шанувальників кадри не залишили байдужими.
"Ви дуже красива жінка і такий неймовірний голос!!! Успіху", "який об'єм!", "Фантастична Краса", "Славця ви фантастична! Цьом, красуня", - пишуть люди.
Відзначимо, що після дебюту Ярослави DZIDZIO довгий час не висловлювався про творчість дружини, проте в програму «Зірковий шлях» все ж зізнався Каті Осадчій, що не в захваті від того образу, який вибрала Ярослава. Співак також уточнив, що дружина вибрала його без його відома.
Нагадаємо, дружина DZIDZIO розкріпачилася перед спекотними красенями, чоловік точно не схвалить: "у мене є ціла ніч...".
Як повідомляла Politeka, щасливий DZIDZIO похвалився своєю новою "красунею", фото.
Також Politeka писала, що DZIDZIO публічно відчитав красуню-дружину за розкутий образ і нарвався на критику: «чому допустив...».