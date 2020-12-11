Дружина популярного українського співака DZIDZIO, співачка SLAVIA засвітилася в компанії гарячих красенів в капелюхах і показала стрункі ніжки

Не так давно Дружина Михайла Хоми, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, Ярослава вирішила повторити успіх чоловіка і випустила власний кліп на пісню «Я тобі не мамка». Тепер вона щосили просувається як співачка і, як видно, вже готується до Нового року.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram SLAVIA поділилася кадрами, на яких показала, як розучує хореографію для нового номера.

"Завтра зйомки новорічної ночі. А у мене є ціла ніч, щоб вивчити хореографію", - підписала відео співачка.

На кадрах Ярослава сидить на стільці в оточенні групи чоловіків у великих чорних капелюхах. При цьому співачка одягнена в коротку червону сукню, яка дозволяє їй покрасуватися своїми стрункими ніжками.

Співачка старанно "співає", сидячи на стільці, а хлопці з підтанцьовки ефектно рухаються навколо неї. Такий номер явно змусить DZIDZIO поревнувати свою красуню-дружину.

Відзначимо, що після дебюту Ярослави DZIDZIO довгий час не висловлювався про творчість дружини, проте в програму «Зірковий шлях» все ж зізнався Каті Осадчій, що не в захваті від того образу, який вибрала Ярослава. Співак також уточнив, що дружина вибрала його без його відома.

Нагадаємо, щасливий DZIDZIO похвалився своєю новою "красунею", фото:"щастить тобі".

Як повідомляла Politeka, DZIDZIO публічно відчитав красуню-дружину за розкутий образ і нарвався на критику: «Чому допустив...».

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